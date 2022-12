Der Leitindex Dow Jones Industrial verliert am nach der ersten halben Stunde 0,76 Prozent auf 32 968,94 Punkte.New York - In New York hat der Aktienmarkt am letzten Handelstag eines enttäuschenden Börsenjahres schwach eröffnet. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am nach der ersten halben Stunde 0,76 Prozent auf 32 968,94 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,89 Prozent auf 3815,00 Punkte. Noch schwächer präsentierte sich am Freitag der technologielastige Nasdaq 100 mit minus 1,26 Prozent auf 10...

