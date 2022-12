Am letzten Handelstag des Jahres schliesst der EuroStoxx50 fast auf Tagestief 1,47 Prozent schwächer auf 3793,62 Punkte.Paris / London - Europas Aktienmärkte haben sich am Freitag zum Ende eines überwiegend sehr tristen Börsenjahres schwach präsentiert. 2022 folgten auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ein starker Anstieg der Energiepreise und eine hohe Inflation, welche die Notenbanken mit deutlichen Zinsanhebungen einzudämmen versuchen - was tendenziell Gift für als riskant geltende Anlagen wie Aktien...

