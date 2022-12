Nach einem steilen Anstieg im November begann die Talfahrt und Ströer ISIN: DE0007493991 war durch alle Unterstützungen nach unten gerauscht. Die Gegenwehr begann am 20. Dezember und die 100-Tage-Linie wurde bereits wieder überschritten. In einem freundlichen Börsenumfeld schätzen wir die Stärke bei Ströer höher ein als die Risiken. Der Kurs steht an der 38-Tage-Linie und wenn die jetzt genommen wird, wäre der Weg zunächst bis zur fallenden 200-Tage-Linie ...

