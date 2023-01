Am 06. November konnten wir zuletzt einen Volltreffer mit Adidas ISIN: DE000A1EWWW0 melden und haben getitelt: "Adidas: Volltreffer! Vielen Dank an die Leerverkäufer für 17% Aktien-Gewinn!" In unserer Stellungnahme zu diesem Artikel hatten wir unter anderem geschrieben: "Am Donnerstag kommen die Zahlen auf den Tisch und wenn die Herzogenauracher so nebenbei erwähnen, dass Bjørn Gulden auf die andere Straßenseite wechselt und der Nachfolger vom Adidas-Vorstandsvorsitzenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...