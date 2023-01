Elektroautos gewinnen in der Schweiz weiter an Marktanteil. 2022 waren ein Viertel der Neuwagen entweder rein elektrisch angetrieben oder sogenannte Plug-in-Hybride.Bern - Elektroautos gewinnen in der Schweiz weiter an Marktanteil. 2022 waren ein Viertel der Neuwagen entweder rein elektrisch angetrieben oder sogenannte Plug-in-Hybride. Im internationalen Vergleich fiel die Schweiz bei der Elektrifizierung allerdings zurück. Mit dem Tesla Model Y war das meistverkaufte Fahrzeug wie schon im Vorjahr ein Stromer, wie der Verband Swiss eMobility am Montag...

