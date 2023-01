Die Rickin GmbH will spezielle PV-Module für die die Fensterbank und die Fensterlaibung anbieten. Das Fensterkraftwerk ist eine Alternative zur Balkon-Solaranlage, wenn kein Balkon vorhanden ist oder dieser nicht genutzt werden darf Die Rickin GmbH hat ihr Projekt "Fensterkraftwerk" auf der Crowdfunding Plattform Kickstarter gelauncht. Das Fensterkraftwerk soll es laut Hersteller jedermann ermöglichen, ohne technische oder handwerkliche Fähigkeiten ein Solar PV System an seinem Fenster, in seiner ...

