Kunden können ohne Investitionen eine Photovoltaik-Anlage samt Speicher und Wallbox anschaffen.Der Oldenburger Energieversorger EWE steigt in den Markt für Pachtanlagen ein. Seit dem 1. Januar lassen sich die Anlagen aus dem Produkt "EWE ZuhauseSolar" auch als Pachtmodell anschaffen. In diesem Modell bezahlen Kunden einen festen monatlichen Beitrag für eine Laufzeit von 20 Jahren. Dabei können die Kunden selbst zwischen verschiedenen Herstellern der Einzelkomponenten aussuchen. So stehen zum Beispiel Module von Jinko Solar, Aleo Solar, JA Solar, und Meyer Burger zur Verfügung. Wechselrichter gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...