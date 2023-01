Wie sich der Krieg in der Ukraine auf das Konsumverhalten in Deutschland auswirkt, zeigte der Marktforscher Prof. Stephan Meyerding eindrucksvoll am 18. November 2022 bei der Herbsttagung der Bundesfachgruppe Gemüsebau (BfG) im Zentralverband Gartenbau (ZVG) in Grünberg auf. Bildquelle: Shutterstock.com "Wir haben nun seit vielen Jahrzehnten wieder einen Krieg in Europa. Das...

Den vollständigen Artikel lesen ...