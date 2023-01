Am 10. Dezember wurde das Kompetenzzentrum Gartenbau (Centre of Excellence Horticulture, CEH) auf dem Campus der Universität Institute Agriculture et Veterinaire Hassan II (IAV) in Agadir, Marokko, eröffnet. Diese Universität schafft neue Seidenstraßen, indem sie internationales Wissen und Technologie durch die Ausbildung (zukünftiger) Gärtner kombiniert. Foto...

Den vollständigen Artikel lesen ...