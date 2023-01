About You ISIN: DE000A3CNK42 ist der Anstieg über die 38- und 100-Tage-Linie am Montag gelungen und wir wollen nicht darüber philosophieren warum. Das Einzige was jetzt zählt ist das Ergebnis des Kampfes zwischen Bullen und Bären. Der Preisbereich um 6,00 Euro muss jetzt mit aller Kraft verteidigt werden und sollte das gelingen, wäre der Weg für starke Kursgewinne frei. Die Experten sind sich bei den Kurszielen auffällig uneinig beim Online-Händler, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...