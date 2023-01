China hatte seine strikten Corona-Massnahmen am 7. Dezember abrupt aufgehoben. Seitdem verbreitet sich das Virus rasant.Peking - Die massive Infektionswelle nach dem Ende der Null-Corona-Politik hat Chinas Wirtschaft im Dezember deutlich belastet. Der am Dienstag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex (PMI) des chinesischen Wirtschaftsmagazins «Caixin» sank im Vergleich zum Vormonat von 49,4 auf 49 Punkte. Liegt der Index unter der Marke von 50 Punkten wird von einem Rückgang der Wirtschaftstätigkeit der an der...

Den vollständigen Artikel lesen ...