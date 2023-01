Der Berchtoldstag hat in der Schweiz erneut Temperaturrekorde gebracht. An einzelnen Orten war es noch nie so warm an einem 2. Januar.Bern - Der Berchtoldstag hat in der Schweiz erneut Temperaturrekorde gebracht. An einzelnen Orten war es noch nie so warm an einem 2. Januar. In Delsberg JU wurden 19 Grad gemessen. Ähnlich warme Temperaturen herrschten in Vaduz (FL), Altdorf UR und Bad Ragaz SG. Auch an etlichen anderen Stationen wurden am Montag laut dem Wetterdienst Meteonews neue Tages-Höchstwerte gemessen, etwa in Vaduz...

