Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit deutlichen Gewinnen in das neue Börsenjahr 2023 gestartet. Marktteilnehmer gehen dennoch davon aus, dass sich der Handel zunächst ruhig gestalten wird.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit deutlichen Gewinnen in das neue Börsenjahr 2023 gestartet. Marktteilnehmer gehen dennoch davon aus, dass sich der Handel zunächst ruhig gestalten wird. Erst mit der Eröffnung eines liquiden US-Handels am Nachmittag gehe es im neuen Börsenjahr 2023 richtig los, heisst es. Derweil habe sich an den übergeordneten Themen nicht viel geändert.

Den vollständigen Artikel lesen ...