Das vertikale Agri-PV-System der Next2Sun AG soll nun auch in Österreich breit zum Einsatz kommen. Dafür hat Next2Sun Austria Kapital mit einem Crowdinvesting eingesammelt. Die Next2Sun Austria GmbH will mit dem Agri-PV System aus Deutschland ein neues Geschäftsfeld einführen. Bereits vor zwei Jahren hatte Next2Sun Austria, damals noch unter dem Namen Elektrotechnik Leitinger, auf der Crowdinvesting-Plattform Rockets Geld eingeworben, um den Solarzaun in Österreich auf den Markt zu bringen. Über ...

