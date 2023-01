Die Reformhaus-Kette Müller macht dicht. Die Firma ist überschuldet. Vom Konkurs betroffen sind 37 Standorte und 298 Mitarbeitende.Volketswil - Die Reformhaus-Kette Müller macht dicht. Die Firma ist überschuldet. Vom Konkurs betroffen sind 37 Standorte und 298 Mitarbeitende, wie das Unternehmen am Dienstag auf Anfrage zu entsprechenden Medienberichten mitteilte. Der letzte Verkaufstag finde schweizweit am (heutigen) 3. Januar 2023 statt. Die Zahl der Kunden sei in der Reformhausbranche seit 2016 gesunken.

