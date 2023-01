Der gelungene Jahresauftakt war keine Eintagsfliege: Auch am Dienstag verzeichneten die europäischen Börsen deutliche Gewinne.Paris / London - Der gelungene Jahresauftakt war keine Eintagsfliege: Auch am Dienstag verzeichneten die europäischen Börsen deutliche Gewinne. So zog der EuroStoxx 50 am Mittag um 1,45 Prozent auf 3911,88 Punkte an. Der französische Cac 40 legte um 1,23 Prozent auf 6675,71 Punkte zu. Nach der Feiertagspause zu Wochenbeginn schloss sich der britische FTSE 100 mit zwei Prozent Plus auf 7602...

