Andritz hat von Wisewoods Co einen Auftrag zur Lieferung eines weiteren Druckzerfaserungssystems - das zweite von Andritz - für die Anlage in Phetchaburi, Thailand, erhalten. Die Inbetriebnahme ist für das erste Halbjahr 2024 geplant. Das neue Faserstoffaufbereitungssystem wird bis zu 30 Tonnen Gummibaumholz pro Stunde zur Produktion von hochwertigen MDF- (Medium Density Fiber) Platten verarbeiten. Des weiteren informiert Andritz, dass Asia Symbol (Guangdong) Paper die von Andritz gelieferte Tissueproduktionsanlage im Werk in Jiangmen Stadt erfolgreich in Betrieb genommen hat.Andritz ( Akt. Indikation: 53,90 /54,00, -0,09%) Die EVN hält am 2. Februar 2023 um 10:00 Uhr ihre Hauptversammlung im EVN Forum in Maria Enzersdorf ab. "Nach reiflicher Überlegung ...

