Im letzten Monat des Jahres 2022 wurden in der Schweiz mehr Autos neu zugelassen als im Dezember 2021. Mit 24'737 Neuzulassungen wurde der Vorjahreswert um 0,9% überschritten.Bern - Im letzten Monat des Jahres 2022 wurden in der Schweiz mehr Autos neu zugelassen als im Dezember 2021. Mit 24'737 Neuzulassungen wurde der Vorjahreswert um 0,9 Prozent überschritten. Da in den Jahren 2011 bis 2020 im letzten Kalendermonat jeweils im Schnitt gut 31'300 Immatrikulationen erreicht wurden, liege der Wert allerdings immer noch 20 Prozent tiefer als in den Vorjahren...

