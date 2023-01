GBP/USD geriet am Dienstag unter starken Abwärtsdruck - Der US-Dollar übertrifft seine Rivalen, da die Anleger aus dem Urlaub zurückkehren - Die Anleger beobachten die politischen Entwicklungen in Großbritannien - Nachdem das Währungspaar GBP/USD den asiatischen Handel in einer sehr engen Spanne knapp unter 1,2100 verbracht hatte, fiel es am europäischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...