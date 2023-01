EUR/USD fiel am Dienstag auf ein freh Mehrwochentief - Der jährliche Verbraucherpreisindex in Deutschland ist im Dezember auf 8,6% gesunken - Die wichtigsten Indizes an der Wall Street werden voraussichtlich im positiven Bereich eröffnen - EUR/USD gab im frühen europäischen Handel stark nach und erreichte mit 1,0520 den tiefsten Stand seit drei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...