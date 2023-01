Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit viel Schwung ins neue Aktienjahr 2023 gestartet. Der Leitindex SMI hat dabei mehr als 2 Prozent zugelegt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit viel Schwung ins neue Aktienjahr 2023 gestartet. Der Leitindex SMI hat dabei mehr als 2 Prozent zugelegt und vorübergehend gar die Marke von 11'000 Punkten wieder zurückerobert. In der ersten Handelssitzung des Jahres habe ein gewisser Optimismus vorgeherrscht, wie schon am Vortag an den geöffneten Märkten in Europa, hiess es in Händlerkreisen.

Den vollständigen Artikel lesen ...