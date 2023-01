Die internationalen Bahnverbindungen des Hafens Antwerpen-Brügge nach Deutschland, Frankreich, Polen und Italien werden weiter ausgebaut. Hupac, der führende Betreiber in dem kombinierten Transport (Intermodaler Transport), hat Anfang Dezember eine neue Zugverbindung zwischen Antwerpen und Duisburg in Betrieb genommen. Foto © Port of Antwerp-Bruges In einer ersten...

Den vollständigen Artikel lesen ...