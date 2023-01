Am Vortag war der Eurokurs um mehr als einen Cent gefallen, nachdem bekannt wurde, dass sich die Inflation in Deutschland stärker als erwartet abgeschwächt hat.Frankfurt - Der Euro ist am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar leicht gestiegen und hat sich damit etwas von deutlichen Vortagesverlusten erholt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0572 US-Dollar gehandelt und damit leicht über dem Niveau vom Vorabend. Zum Franken tendiert der Euro mehr oder weniger seitwärts, wie der aktuelle Kurs von 0,9874 zeigt. Der US-Dollar geht aktuell zu 0...

