Im Schnitt stiegen die Konsumentenpreise im Jahr 2022 um 2,8 Prozent. 2021 hatte die durchschnittliche Inflation noch bei +0,6 Prozent gelegen.Neuenburg - Die Inflation in der Schweiz hat sich im Dezember leicht abgeschwächt. In den vorangegangenen zwei Monaten hatte die Teuerungsrate jeweils stagniert. Die Konsumentenpreise waren im Dezember im Vergleich zum Vorjahr noch 2,8 Prozent höher, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch mitteilte. Im August hatte die Inflation den zumindest vorläufigen Höhepunkt bei 3...

