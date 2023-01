Die Nahrungsmittelverkäufe hatten in der Pandemie stark zugelegt, weil die Menschen selber gekocht hatten, als die Restaurants während der Lockdowns geschlossen waren.Zürich - Nach zwei Jahren Coronaboom sind die Umsätze im Schweizer Detailhandel im Jahr 2022 wieder gesunken. Dies geht aus einer Studie der Credit Suisse und des Beratungsunternehmens Fuhrer & Hotz hervor. «Nach wie vor lagen die Detailhandelsumsätze aber über den Werten vor der Pandemie», hiess es anlässlich der Präsentation der Studie am Mittwoch vor den Medien in Zürich.

