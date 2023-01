Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwoch im frühen Handel klar fester. Der schwungvolle Start des Vortages setzt sich damit vorerst fort.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwoch im frühen Handel klar fester. Der schwungvolle Start des Vortages setzt sich damit vorerst fort. Für ein freundliches Umfeld bei den Investoren sorgen unter anderem die etwas weniger schlecht als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten in Deutschland. Sie schüren Hoffnungen, dass der Höhepunkt der Inflation bewältigt sein könnte.

