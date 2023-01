Der britische L&G NTR Clean Power Fund hat drei Solarkraftwerke in Spanien mit einer Gesamtleistung von 115 MW von Baywa re übernommen. Der bayerische Projektentwickler will das Kapital für die Entwicklung neuer Anlagen für erneuerbare Energien in Spanien nutzen. Baywa re verkauft ein Photovoltaik-Portfolio von drei Solarprojekten mit einer Gesamtleistung von 115 MW an L&G NTR Clean Power Fund. Dieser wird vom internationalen Vermögensmanager Legal & General Investment Management (LGIM), und NTR, ...

