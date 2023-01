Unter Berufung auf die Äußerungen des japanischen Premierministers Fumio Kishida in einem am Dienstag ausgestrahlten Radiointerview berichtete die Nikkei Asian Review am Mittwoch, dass "die japanische Regierung mit dem nächsten Gouverneur der Bank of Japan darüber sprechen muss, ob die gemeinsame Vereinbarung über ein Inflationsziel von 2 % überarbeitet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...