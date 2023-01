Die Bank of Japan (BoJ) führte am Mittwoch zum vierten Mal in Folge außerplanmäßige/notfallmäßige Käufe von japanischen Staatsanleihen (JGB) durch. Weitere Einzelheiten Die BoJ bietet an, JGBs im Wert von 200 Mrd. JPY mit einer Laufzeit von 1-3 Jahren zu kaufen 100 Mrd. JPY in JGBs mit einer Laufzeit von 3-5 Jahren. 150 Mrd. JPY in 5-10 jährigen JGBs. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...