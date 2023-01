Das aktuelle Marktumfeld erweist sich als überaus schwierig - auch für den deutschen Mittelstand. Die Gründe dafür sind vielfältig und tragen auch dazu bei, dass die Finanzierung für viele KMU eine Herausforderung ist. Der Reihe nach. Von Carsten Peter Das Umfeld für kleine und mittelgroße Unternehmen mit Finanzierungsbedarf lässt derzeit - vorsichtig formuliert - zu wünschen übrig. Vor allem die ausufernde Inflation macht den mittelständischen Unternehmen schwer zu schaffen. So sind die Verbraucherpreise in der Eurozone im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 10,7 Prozent gestiegen - und damit so kräftig wie niemals zuvor seit der Einführung des Euro.Um die hohe Inflation wieder einzufangen, hat die Europäische Zentralbank (EZB) Mitte dieses Jahres die Zinswende eingeläutet. Konkret bedeutet dies: Seit Juli 2022 hat die EZB in drei Schritten den Leitzins von ursprünglich 0 auf nun 2,0 Prozent erhöht - und ein Ende des Zinserhöhungszyklus ist derzeit noch nicht wirklich in Sicht.Unternehmenskredite werden teurerDamit einhergehend ...

