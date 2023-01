AUD/USD springt in einer optimistischen Stimmung wieder über 0,6750 - Risikoströme und negative Treasury-Renditen schränken die US Dollar-Bullen ein - Das australische Paar blickt auf den US ISM EMI für das verarbeitende Gewerbe und das Fed-Protokoll - AUD/USD festigt sich, um die Marke von 0,6800 zurückzuerobern. Angesichts der Rückkehr der Risikokapitalströme ...

