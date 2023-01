Der Schweizer Aktienmarkt ist mit viel Schwung ins Börsenjahr 2023 gestartet. Am Mittwoch knüpfte der Leitindex SMI an den guten Start vom Dienstag an und legte um 1,5% zu.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit viel Schwung ins Börsenjahr 2023 gestartet. Am Mittwoch knüpfte der Leitindex SMI an den guten Start vom Dienstag an und legte um anderthalb Prozent zu. In den ersten beiden Sitzungen des neuen Jahres kletterte der Index somit um beinahe 400 Punkte in die Höhe. Die Hoffnung auf ein Nachlassen der Inflation treibt die Aktienmärkte rund um den Globus an.

