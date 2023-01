Paris/Kiew - Frankreich will der Ukraine "leichte Kampfpanzer" sowie gepanzerte Militärfahrzeuge liefern. Das schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach einem Telefonat mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.



Das Gespräch über die aktuelle Lage sei lang und ausführlich gewesen. Selenskyj habe sich für die Entscheidung, leichte Panzer und Bastion-Panzerwagen an die Ukraine zu liefern bedankt. Man sei sich zudem über die weitere Kooperation zur Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung einig. "Ihre Führung bringt unseren Sieg näher", schrieb Selenskyj in Richtung Macron.

