In der Walnussplantage von Wal-Nut LLC, die sich in der Nähe der Stadt Izmail, in der Region Odesa, Ukraine, befindet, wurde ein Rekordertrag von 2,86 Tonnen pro Hektar erzielt. Dies berichtet AgroTimes unter Berufung auf die Facebook-Seite von Gennady Yudin, Präsident des ukrainischen Nussverbandes. Der Betrieb exportiert seine Produkte in die EU-Länder, wo die gute Qualität...

