Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat den Handel gestern Mittwoch mit höheren Notierungen beendet. Der heimische Leitindex ATX hat damit den dritten Handelstag in diesem Börsenjahr mit einem Kursplus beendet. Der Leitindex musste in der Schlussauktion noch einen Teil seiner Verlaufsgewinne abgeben, es blieb ein Aufschlag von 0,45 Prozent auf 3.212,45 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg noch etwas deutlicher um 0,55 Prozent auf 1.610,04 Zähler. Eingebettet war der Aufwärtstrend am heimischen Markt in ein freundliches europäisches Börsenumfeld, auch wenn schwächelnde US-Daten am Nachmittag für einen kurzzeitigen Dämpfer in der ATX-Verlaufskurve sorgten. Die Märkte werden derzeit vor allem vom ...

