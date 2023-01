Wegmann ist seit 2010 für die Bank tätig, zuletzt als Leiter Retail Banking.Wetzikon - André Wegmann übernimmt ab dem 1. April 2023 den Vorsitz der Geschäftsleitung der Bank Avera. Er löst damit in dieser Funktion Rolf Zaugg ab, der nach 28 Jahren in den Diensten der Bank vorzeitig in Pension gehen wird. Im Rahmen dieser Nachfolgeregelung hat der Verwaltungsrat entschieden, die Geschäftsleitung der Bank von drei auf fünf Mitglieder zu erweitern. André Wegmann ist seit...

Den vollständigen Artikel lesen ...