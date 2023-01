Der Leitindex verliert gegen 09.20 Uhr 0,53 Prozent auf 11'081,23 Punkte.Zürich - Nach dem starken Start in das neue Börsenjahr gönnt sich der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag zunächst eine Verschnaufpause. Immerhin hat der Leitindex SMI an den ersten beiden Handelstagen 2023 knapp 4 Prozent hinzugewonnen. Getrieben worden seien die Märkte zuletzt von der Hoffnung auf eine nachlassende Inflation. So sind die Daten im wichtigen Nachbarland Deutschland deutlich und in...

Den vollständigen Artikel lesen ...