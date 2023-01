Am 20. Dezember 2022 hat die OKB weiteres Grundeigentum in Sarnen Nord erworben. Verkäuferin ist die Sika Manufacturing AG, die nicht verwendete Grundstücke veräusserte.Sarnen - Die Obwaldner Kantonalbank (OKB) erwirbt von der Sika Manufacturing AG Grundeigentum. Der Schritt ist Teil der neuen Immobilienstrategie der OKB und soll zum nachhaltigen Erfolg von Obwalden beitragen. Es soll ein Generationenprojekt werden und Obwalden als Wirtschaftsraum weiter stärken. Am 20. Dezember 2022 hat die OKB weiteres Grundeigentum in Sarnen Nord erworben.

