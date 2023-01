Der Detailhändler hat im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von 34,2 Milliarden Franken erzielt. Das entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Plus von satten 7,3 Prozent.Basel - Coop hat im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von 34,2 Milliarden Franken erzielt. Das entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Plus von satten 7,3 Prozent, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Das Wachstum der Genossenschaftsgruppe war primär auf zwei Faktoren zurückzuführen: den Detailhandel einerseits sowie den Grosshandel und Produktion andererseits.

