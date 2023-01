Ein stetiger Ausbau von Photovoltaik-Anlagen in der Freifläche und auf Dächern sorgt für einen ordentlichen Anteil von 20 Prozent an der Erzeugungsleistung. Der Ausbau der Windkraft ist in Bayern jedoch nahezu zum Erliegen gekommen.In diesem Jahr könnte Photovoltaik zum größten Stromlieferanten Bayerns werden. Im vergangenen Jahr wurden im Freistaat Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von 2,1 Gigawatt installiert. Das geht aus den Daten des Marktstammdatenregisters hervor, wie der Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW) mitteilt. Der Verband berechnete für die installierte ...

