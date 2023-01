Unter Berufung auf drei Quellen, die mit den Überlegungen der Bank of Japan vertraut sind, berichtete Reuters am Donnerstag, dass die Bank of Japan (BoJ) in ihren neuen vierteljährlichen Projektionen die Prognosen für den Kernverbraucherpreisindex (CPI) für die Jahre 2022 und 2023 wahrscheinlich anheben wird. Zusätzliche Informationen Zunehmende Konzentration ...

Den vollständigen Artikel lesen ...