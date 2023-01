Im landesweiten Durchschnitt müssen Private und Unternehmen im laufenden Jahr unter dem Strich knapp jeden vierten Franken an Kanton und Gemeinde abliefern.Bern - Knapp jeden vierten steuerbaren Franken schöpfen Kantone und Gemeinden als Steuern ab. Das ist etwas weniger als im Referenzjahr 2022. Steuergünstig bleibt die Zentralschweiz, und in der Westschweiz ist die Steuerlast am schwersten. Im landesweiten Durchschnitt müssen Private und Unternehmen im laufenden Jahr unter dem Strich knapp jeden vierten Franken an Kanton und Gemeinde abliefern.

Den vollständigen Artikel lesen ...