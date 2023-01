Die Analysten von Brown Brothers Harriman & Co. (BBH) bleiben angesichts des am Mittwoch veröffentlichten Protokolls der FOMC-Sitzung bei ihrem bullishen Ausblick für den US-Dollar. Wichtige Zitate: "Wir sind weiterhin der Ansicht, dass die Dollarschwäche Ende 2022 übertrieben war, und wir erwarten, dass der Dollar in den kommenden Wochen und Monaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...