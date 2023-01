Zühlke Schweiz erweitert die Geschäftsleitung: Daniel Rapp ist als Head of Delivery Excellence seit 1. Januar 2023 Teil des Gremiums.Zürich - Zühlke Schweiz erweitert die Geschäftsleitung: Daniel Rapp ist als Head of Delivery Excellence seit 1. Januar 2023 Teil des Gremiums. Zühlke Schweiz erweitert mit Daniel Rapp als Head of Delivery Excellence per 1. Januar 2023 die Geschäftsleitung. Daniel Rapp ist seit 2012 in verschiedenen Rollen im Unternehmen tätig, Partner von Zühlke und verfügt über einen Master in...

Den vollständigen Artikel lesen ...