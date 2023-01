Nebeneffekt der rekordverdächtigen Wärme diesen Winter: Die Pegelstände der Schweizer Stauseen sind so hoch wie noch nie in den vergangenen zwanzig Jahren.Bern - Nebeneffekt der rekordverdächtigen Wärme diesen Winter: Die Pegelstände der Schweizer Stauseen sind so hoch wie noch nie in den vergangenen zwanzig Jahren. 75 Prozent Füllstand bedeuten ein Plus von 16,4 Prozent gegenüber dem langjährigen Durchschnitt. Aber auch die Gasspeicher in Deutschland, Frankreich und Italien sind voller als sonst. So präsentiert sich die Situation gut zehn Monate...

Den vollständigen Artikel lesen ...