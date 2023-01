Der Generaldelegierte von Freshfel Europe, Philippe Binard, nahm Mitte Dezember in Dubai an dem Seminar über die EU-Exporte von Agrar- und Ernährungsprodukten in die Länder des Golf-Kooperationsrates (GCC) teil und vertrat die Obst- und Gemüsesparte in verschiedenen Sitzungen der Veranstaltung. Bildquelle: Shutterstock.com Besprochen worden sind die jüngsten...

Den vollständigen Artikel lesen ...