Die Hortifrut-Aktie ist an dem vergangenen Wochenende an der chilenischen Börse "in einem noch nie dagewesenen Tempo" gestiegen, was auf das öffentliche Übernahmeangebot (OPA) des kanadischen Fonds Public Sector Pension Investment Board (PSP Investment) zurückzuführen ist, so berichtet das Nachrichtenportal Simfruit unter Berufung auf einen Artikel von Diario...

