Das Yoga Book 9i ist das erste OLED-Notebook mit zwei Bildschirmen in voller Grösse und verfügt über eine Reihe von Funktionen, die es Kreativen ermöglichen, ihre eigenen Ideen zu verwirklichen.Zürich - Lenovo hat an der CES in Las Vegas ambitionierte neue Produkte vorgestellt, die auf die vielfältigen Bedürfnisse des modernen Verbrauchers eingehen, darunter das neue, hochmoderne Yoga Book 9i. Das Yoga Book 9i ist das erste OLED-Notebook mit zwei Bildschirmen in voller Grösse und verfügt über eine Reihe von Funktionen, die es Kreativen ermöglichen, ihre eigenen Ideen zu verwirklichen.

Den vollständigen Artikel lesen ...