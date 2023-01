Die Online-Bank hat die Vorschriften zur Ad hoc-Publizität fahrlässig verletzt.Zürich - Die SIX Exchange Regulation verhängt eine Geldbusse gegen Swissquote. Die Online-Bank habe die Vorschriften zur Ad hoc-Publizität fahrlässig verletzt. Swissquote habe auf die Ergreifung eines Rechtsmittels verzichtet, damit sei der Entscheid rechtskräftig. Entsprechend habe die Sanktionskommission der SIX eine Busse in Höhe von 75'000 Franken ausgesprochen, heisst es in einer Mitteilung...

Den vollständigen Artikel lesen ...