Der Stahlhersteller Arcelor Mittal wird der EMW Stahl Service GmbH aus Neunkirchen im Siegerland ab diesem Jahr emissionsarmen XCarb Stahl sowie Zertifikate für CO2-Einsparungen liefern. EMW will bis 2030 klimaneutral in Scope 1 und 2 sein, Arcelor Mittal strebt in Europa eine Reduzierung der CO2-Emissionen um 35 Prozent bis 2030 an, weltweit klimaneutrale Produktion will der Konzern bis 2050 erreichen. Im Zuge ihrer Klimaschutz-Strategien weiten die beiden Unternehmen 2023 ihre Partnerschaft aus. ...

